Världsexport från Valsjöbyn

Paret Sven-Åke och Liza Nordenmark flyttade för några år sedan till Sven-Åkes hemgård i Valsjöbyn. Med sig tog de sitt handelsbolag Nordenmark Adventure. Det är idag världsledande inom karthållare och kartfodral för olika typer av orientering.

Det är många tusentals karthållare skickas iväg varje år över hela jordklotet.

–Vi har omkring 40 återförsäljare över hela världen. Precis innan ni kom var det en som hörde av sig från Sydafrika och ville bli det, säger Sven-Åke.

–Jag gör alltid klart all mejlväxling och liknande på kvällen. När jag sedan vaknar på morgonen har det bara rasat in mejl för då har ju södra halvklotet varit i gång!

Han fyller snart 66 år och arbetade i 30 år som produktionsledare i Östersund på Ericsson. Precis när han fått sin guldklocka, flyttade företaget till Kina. Då övergick Sven-Åke till att driva sitt eget företag, i en mindre lokal i Östersund. Det är karthållare för i första hand skidorientering och cykelorientering som han tillverkar.

–Vad gäller skidorientering dominerar mina produkter marknaden. Vad gäller cykel är konkurrensen större, men det är å andra sidan en sport som växer mycket. Där har jag nischat in mig på ”adventure race”, då handlar det om fyrmannalag som är ute i flera dygn i streck.

Men Sven-Åkes karthållare har också hittat fram till många andra användningsområden:

–Ja, inom skogs- och kraftindustrin används de exempelvis eftersom arbetarna kan behöva ha instrument i händerna. De används även vid olika äventyrsexpeditioner, som till Grönland och Syd- och Nordpolen. Ola Skinnarmo ringde mig exempelvis på satellittelefon från Nordpolen, när han kommit fram dit som förste svensk.



Sven-Åke har lagt ut vissa delar av processen på legotillverkning, men gör vissa delar själv samt monterar och paketerar. Frun Liza ordnar det administrativa, exportfrågor och liknande. Det var förresten genom henne som han kom in på detta med karthållare en gång i tiden:

–Ja, hon var svensk mästarinna i skidorientering på 1970-talet och behövde hjälp med sin karthållare. På den vägen är det,, säger han och skrattar.

Vid flytten från Östersund hem till Valsjöbyn för fyra år sedan, revs den gamla vedboden/lekstugan på gården och en ny modern verkstad uppfördes. Här jobbar Sven-Åke när han själv har lust:

–Ja, det beror på hur mycket ordrar jag har och hur vädret är. Är det fint, tar jag mig kanske en tur på skoter eller drar ut och fiskar istället.

–Men trots att jag är pensionär idag, tycker jag det är oerhört roligt att hålla på med karthållarna. Skitkul helt enkelt! Vi bedriver en ständig produktutveckling i nära samband med de största atleterna inom sporterna. Man blir inblandad i väldigt spännande projekt!

–Nu kan man ju inte resa runt i världen till tävlingarna på grund av pandemin, annars har jag varit på många spännande ställen. VM i skidorientering pågår faktiskt precis just nu i Estland och det är väldigt roligt att flera svenskar tagit medaljer i olika distanser, såväl juniorer som seniorer.

Att sköta ett världsledande företag från Valsjöbyn ser denna positiva person inte som något problem alls:

–Nej det är faktiskt betydligt lättare än från Östersund. Jag har en större och bättre lokal, fraktfirmorna kör upp på gården och ska jag skicka mindre paket är det bara att ta sparken till Valsjöbua nere i byn.