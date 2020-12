Vad sysslar (C) i Jämtland med?

C och Eva Hellstrand (EH) hade ansvaret när coronan kom för att det skulle finnas rätt och tillräcklig skyddsutrustning för de anställda. Varför fanns inte det? EH är ansvarig för att sjukvården bemannas med kompetent och tillräckligt många personal. Varför finns inte det? EH applåderade sjukvårdspersonalens insatser i våras. Mer än så är de tydligen inte värda. C är ansvarig i många kommuner och region JH för att äldreomsorgen och pandemin sköts på ett lagenligt sätt. Hade C gjort det hade inte IVO kommit med så dräpande kritik över region JH. C är ansvarig för skolan i Östersund. Här sätter man igång en karusell bland barnen som de inte ska leka på utan som kastar ut dem runt om i staden. C är också ansvarig för skolan i Åre kommun. I Lärarförbundets årliga ranking hamnar Åre på plats 221 bland landets 290 kommuner. Endast Ragunda får sämre plats av länets kommuner.

Det är inte först och främst valfrihet vi vill ha, för valfriheten har blivit en fernissa över ett klassamhälle. C verkar trampa i det nyliberala träsket.

Vi vill ha en fungerande välfärd där alla skolelever får det stöd som behövs för att kunna skaffa sig kunskap för sin framtid. Där den sjuke får vård av personal som har schyssta arbetsvillkor Där den gamle får den nödvändiga omvårdnad som lagen föreskriver.

Sören Monvall

Samhällsdebattör