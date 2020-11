Tips till V4 och V5 Östersundstravet torsdag 12 november

V4-1 Start 12:20

Spik i den inledande avdelningen på Daniel Wäjerstens 2 Bowling El Mar. Hon var bra som tvåa senast bakom Turmalin Yankee och visade fin form. Från ett perfekt utgångsläge är det bra chans att det blir ledning runt om mot ett passande motstånd.

V4-2

Streckar sex hästar här. 13 Turmalin Yankee är given tipsetta efter hennes två raka segrar. En bra häst som klarar de flesta typer av löpnings förlopp. Läget med tredjeled bakom startbilen kan stöka till det den här gången varför jag väljer att gardera. 5 Malibu blixtrar till ibland och har läge för att komma till ledningen nu. Från den positionen blir Ulf Ohlssons uppsittning inte lätt att komma till tals med. 6 Ira B.R. är en ganska bra norsk gäst som var bra vid sitt senaste besök i Östersund som tvåa i somras i ett V86 lopp. Formen ser ut att vara okej och med väl körande Mats Djuse i sulkyn är det vinstchans. 9 Sidney Crosby går jämnt och bra utan att få vinna. Smyger med härifrån och kan skrälla om det stämmer fullt ut. 11 Flame Of Fortune är bra för den klass hon befinner sig i. Daniel Wäjerstens hästar presterar alltid på hög nivå och det här är ett självklart streck. 4 Casino De France är inte alls tokig och nu får en av Sveriges bästa kuskar, Rikard Skoglund chansen. Kan absolut skrälla!

V4-3

Nöjer mig med tre hästar här. 3 Cesar F.C. står perfekt placerad här och måste ha goda möjligheter att spetsa härifrån. Magnus Djuse vann med hästen näst senast och om formen är konserverad är det fin chans till en ny triumf för ekipaget den här gången. 10 Elsa Mearas hade jag tippat etta från ett bättre utgångsläge. Hon är tuff och tål att gå ute i spåren sista varvet. Vann V75 i början av oktober och motståndet nu känns betydligt enklare. Per Linderoths fina märr är ett givet streck på kupongen. 5 Fragolini Am var femma bakom Elsa Mearas i det ovannämnda V75 loppet. En bra häst som gör det bra varje gång. Med Sveriges mest vinnande kusk Ulf Ohlsson i vagnen går det inte att negligera henne här.

V4-4

Med sex hästar bör vi klara oss bra i avslutningen. 4 Mission Beach får tipset. Hon var fin vid segern i Östersund näst senast men galopperade inom V75 senast. Det lämnar en del frågetecken efter sig och jag vågar inte lita fullt ut på henne. 2 Barley Sugar var bra vid segern senast och visade prov på bra form. Helt perfekt startspår nu och får en fin resa, förste utmanare! 1 Ohio U.B. vann ett billigt lopp senast men visade då att formen är på topp. Rikard Skoglund får se till att inte bli fast. Löser det sig är det god vinstchans. 6 Atlas Kronos är mycket bättre än resultatraden ger sken av. Håkan Skoglund har inte kört hästen på ett tag. Men då han känner hästen bäst i egenskap av tränare vågar jag inte räkna bort ekipaget. 9 Orongo är i bra form även om det inte går att utläsa i programmet. Per Linderoths häst spurtar alltid bra och får han rätt ryggar under slutrundan är han med på målfotot. 3 Secret Of Joy är en häst jag gillar. Sofia Frilén är en lovande kusk som kanske kan skrälla till med maximal klaff.

V4 förslaget är på 108 rader och kostar 216 kronor att lämna in

V4-1 nr. 2 BOWLING EL MAR

V4-2 nr. 4, 5, 6, 9, 11, 13

V4-3 nr. 3, 5, 10

V4-4 nr. 1, 2, 3, 4, 6, 9

V5 omgången som startar c:a 13:45 ser inte alldeles lättlöst ut. Men jag tror mig ha hittat två bra spikförslag i jakten på fem rätt! En norsk gäst som ståtar med två raka segrar. Samt en hemmahäst med perfekta förutsättningar!

V5-1 start c:a 13:45

Spik i inledningen på 3 Emely Viking. Den här norske gästen har verkligen gjort det bra i de två raka segrarna på Östersundstravet. Lite tuffare motstånd den här gången men jag tror stenhårt på att Arve Sjoner tar tredje raka segern med den här talangfulle travaren.

V5-2

Sex hästar bör räcka för att klara sig här. 5 Cash The Check gjorde inget större väsen av sig i sin tävlingsdebut. Lopp i kroppen nu och får tipset då Robert Dunder har bra form på i princip hela sitt stall. 9 Kentucky Boko gör debut idag och det blir intressant. Daniel Wikbergs hästar är alltid väl förberedda och den här räknas med vinstchans direkt. 10 Bounty Laday var ganska bra som två senast. Får Ulf Ohlsson i sulkyn den här gången och räknas därför tidigt i segerdiskussionen. 8 Mood’s Quvarting gör första starten i livet. Spännande smygläge här och skulle luckan uppenbara sig till slut kan Erik Holms häst vara en vinstkandidat. 1 Forever And Ever och 2 Cab Frontline står bra placerade och får fina löpnings förlopp. Även dessa två räknas som segeraspiranter.

V5-3

Jag streckar hela sju hästar i det här kallblodsloppet. Tipset med viss tvekan till 1 Mjölner Apollo. Hästen radade upp segrar första halvan av året men den senaste tiden har han inte alls räckt till. Om formen från i somras är återfunnen skulle han t.o.m kunna vara en chansspik. Men jag garderar vidare då formen är ett stort frågetecken. 11 G.G.Ojjdo har gjort det bra flera gånger i tuffa sällskap utan att få vinna. Kanske är det hans tur nu? Form och fart för seger har han definitivt! 13 Häsern Räsern gör sällan eller aldrig ett dåligt lopp. Van att möta tufft motstånd och han kan jobba ned hela fältet på ren hårdhet sista varvet. 10 Järvsö Aron visade gryende form senast vid fjärdeplatsen. Stämmer det med positionerna blir jag inte ett dugg förvånad om Mats Djuse vinner med den här sexårige valacken. 8 Nordvinn är alltid med långt framme de dagar han behagar trava hela loppen. Smyger med här och kan skrälla vid felfri löpning. 7 Odinprinsen är i bra form och kanske kan hitta ned i rygg på ledaren här. Absolut duglig att vinna ett lopp av den här kalibern. 9 Fantom brukar skrälla till någon gång per år. Magnus Djuse har vunnit med hästen tidigare. Och kan göra det igen till ett glatt odds.

V5-4

Här spikar jag Oscar Berglunds 1 Super Express S.W. Han gjorde bort sig med tidig galopp i debuten för Oscar. Föregicks av bra träningsrapporter inför den starten och jag tror att det var ett olycksfall i arbetet. Ensam på startvolten innebär ledningen, och felfri är det toppchans till vinst!

V5-5

Med fem hästar klarar man sig bra i avslutningen. 1 Spang Vinvar var totalt överlägsen vid vinsten på Rommetravet i början av oktober. Mogen en rejäl rekordsänkning och känslan är att Lars-Åke Svärdfeldt leder loppet länge. 7 Solhaug Tyrion är en bra norsk häst som gjorde det bra som tvåa på Leangen senast. Arve Sjoners uppsittning är en allvarlig utmanare till min tipsetta. 6 Gullman var riktigt bra vid segern på Solänget i sin senaste start. På formen är det ingen omöjlighet att Ola Samnegård tar andra raka segern med sin adept. 14 Järvsö Olov känns bäst av hästarna på tillägg. Hästen nöter på hyggligt och jag blir inte överraskad om Jan-Olov Perssons häst visar sig vara bäst i det här gänget. 4 Storsmäll kanske kan ställa till med just en storsmäll. Form för seger har i alla fall Jens Erikssons häst.

V5 förslaget är på 210 rader och kostar 210 kronor att lämna in

V5-1 nr. 3 EMELY VIKING

V5-2 nr. 1, 2, 5, 8, 9, 10

V5-3 nr. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13

V5-4 nr. 1 SUPER EXPRESS S.W.

V5-5 nr. 1, 4, 6, 7, 14

Daniel Berglin