Snöborgen på Östbacken

–Vi började med att stapla snöbollar på varandra, förklarar sjuårige Vide stolt och

Erik fyller i:

–Ja, sedan har den bara vuxit och vuxit. Vi har hållit på med den tillsammans sedan första snön kom, särskilt de helgerna när det kommit mycket snö. Snö är precis som lego. Det är byggandet som är lekandet. Ja, det kan väl även ha hänt att jag varit ute någon timme ibland på kvällarna när barnen somnat. Det har blivit ett spännande projekt tillsammans med och för barnen!



Nu rymmer borgen två portaler och grottsalar, två rutschkanor och uppemot 40 meter gångar. Till och med en borggård finns inne i borgen. Det är ett gediget bygge. Grannarna på Östbacken har varit behjälpliga med traktor vid de stora snöfallen. Eller ”Östgötabacken” som denna övre del av området skulle kunna kallas för, för flera av grannarna där råkar komma just från Östergötland. Erik själv kommer från Valdemarsvik.

Här på gården har familjen bott i ett och ett halvt år. När Erik inte bygger snöborgar, är han ICA-handlare i Mörsil. Frun Ida är förskollärare i Järpen.



Erik säger:

–Vår snöborg lär stå ett bra tag. Den är perfekt att bygga på och leka i när det är för kallt för att åka skoter eller skidor med barnen. Det är ju också lite svårt att bjuda in eller umgås med folk under en pandemi, men att bjuda in med att ”Vill ni komma och kolla på vår snöborg” funkar galant. Då kan man på ett lättsamt naturligt corona-säkert sätt umgås utomhus.

Ida lägger till:

–Ja, det är bra att min man har något han tycker är roligt att aktivera sig med.

Lilla Ilse, 4 år, får sista ordet:

–Det är roligt att leka i borgen!