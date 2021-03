Sebastian i Backe jobbar på isbrytare

– Jag är ganska ny på jobbet på isbrytare. Jag har bara jobbat som reparatör i maskinrummet sedan 2002, skojar Sebastian Carlsson.

Han flyttade till Backe för fyra år sedan och ville bort från Stockholm. Egentligen var det en ren tillfällighet att det var just i Backe han slog sig ner med familjen.

– Jag ville norrut; norr om Gävle och söder om Skellefteå, inte för nära Luleå. Och jag vill inte bo på rena landet, utan i en liten by. Jag trivs jättebra i Backe, det är mittemellan stad och land.

Att vara borta flera veckor i sträck är jag van vid. Det är som vilket jobb som helst, ibland är det trögt att åka iväg, och det gäller att se till ledigheterna. Vintertid jobbar jag fyra veckor och är sedan ledig i två. Jag gjorde värnplikten i flottan och sedan gick jag som motorelev för att bli motorman. Jag har också jobbat på Atle och Frej, berättar Sebastian.

Först blev Sebastian motorman och därefter reparatör. Men sjöman är han. Hans jobb är under vattenlinjen, och även om arbetstiderna är reglerade så måste han ständigt finnas redo att rycka in om något behöver repareras.

– Ymers tilldelning den här säsongen är från Örnsköldsvik-Umeå-Holmsund över till Vasa. Där möter de finska isbrytarna och vi hjälps åt. Det är färjetrafik och annat som ska komma fram i isen, men det är båtar från hela världen som vi stöter på. När vi kör under drift är det tre vakter under ett dygn och det innebär 63 timmars arbetsvecka. I maskinrummet är det en motorman och en maskinist, och jag som reparatör går in och tar hand om det som går sönder under en vakt.

Tre matroser löser av varandra, och på bryggan finns alltid två styrmän när vi kör, en i utkik och en som kör. Befälhavaren och chiefen/maskinchefen finns i bakgrunden hela tiden. Ombord på Ymer är det sammanlagt 22 personer. Ljudet? Om det låter mycket? Njaa, det beror på var i båten man befinner sig, säger Sebastian och berättar att han har en fin hytt, och att det finns motionsrum, ett gym och TV-mässar att tillgå ombord.

– Vi har bra mat, bra kock och mässman, och boendet är som ett fint studentrum. Jag är alltid tillgänglig, även om arbetstiden bara är nio timmar åt gången. Sen finns man alltid där. Vad man gör på fritiden? Tittar på TV och de sista åren har vi ombord lagt en hel del pussel, skrattar Sebastian.

Är det ett farligt arbete?

– Man kan inte säga att det är riskfritt. Det är aldrig ofarligt att vara till sjöss eller i verkstäder, men vi jobbar mycket för att höja säkerheten, säger Sebastian lugnt i sin funktion också som huvudskyddsombud.

Dagen innan han mönstrar på igen måste han skriva under en hälsodeklaration.

– Det är inget coronatest, utan en självdeklaration att man inte umgåtts med någon som har corona och att man själv är frisk och smittfri. Det skulle vara katastrof om det blev smittspridning ombord, säger Sebastian som klev av bussen i Umeå en tisdag i februari kl 13.22 och började ett nytt fyraveckors pass.