Sanna fick åka till Vincennes

Vincennes är Frankrikes huvudbana för travsport och det är där de stora och prestigefyllda loppen körs, som exempelvis Prix d’Amérique. Gymnasieeleven Sanna Boije från Wången fick åka dit som hästskötare på en tävling och det blev en stor upplevelse för henne.

Jämtlands Tidning når Sanna precis när hon gjort klart sysslorna i stallet, hon gör sin praktik just nu. Den är förstås i ett travstall. Hon berättar lite om sig själv:

–Jag är 18 år och kommer från Brunflo, är uppvuxen på en gård med flera hästar. Tidigare höll jag också på med ridning, bland annat monté, men nu fokuserar jag på travet. Det är så roligt att se hur hästarna lär sig och utvecklas, då ser jag hur väl jag lyckats.

Sanna gillar allt som har att göra med körningen, hon tycker det är lika roligt att skritta som att träna intervaller med travhästarna.

–Ja, det bästa är att få vara med hästen, helt enkelt.

Det var också därför hon valde att gå gymnasiet på Wången, på naturbruksprogrammet trav närmare bestämt. Här går elever från hela Sverige och Norden och det är bara på Wången som gymnasieeleverna får en internationell hästskötarexamen för trav. Det valet har hon inte ångrat.

–Nej, jag trivs jättebra på Wången. Har man ett stort hästintresse är det en fantastisk plats att vara på.

Att flytta hemifrån och bo på Wångens elevboende har också gått bra för Sanna. Och i slutet på höstterminen förra året fick hon ett spännande mejl från den framgångsrike tränaren Oscar Berglund:

– Han frågade om jag ville följa med till Vincennes, jag skulle hjälpa skötaren Linda Fastesson med hästen Shocking Superman. Jag skrek högt av lycka när jag läste det.

Det är inte ofta som jämtländska travhästar får prova lyckan i Frankrike. Shocking Superman är Oscar Berglunds stjärna med många fina placeringar. Sanna säger:

–”Shocking” är en så bra häst: duktig, glad och personlig och att få möjlighet att åka till Vincennes med honom är ju en enorm upplevelse.

Det är mycket ovanligt att få en sådan möjlighet vid så unga år och Wången gav därför Sanna ledig för det. Loppet skulle gå av stapeln innan jul. Tidigt en tisdagsmorgon lastades den sjuårige hingsten in i en hästbuss och så styrdes kosan mot Paris. Efter en mellanlandning i Malmö där hästen fick bo över natten på Jägersro, var de framme sent på onsdagskvällen. I sulkyn skulle Brunflosonen Magnus Djuse sitta, som aldrig tidigare kört travlopp i Frankrike.

–Loppet var på lördagen och Magnus Djuse flög ned samma morgon. Det var verkligen nervöst när loppet började.

Tyvärr galopperade hästen på upploppet och blev därmed diskad. Men Sanna ser det som stor vinst att få åka till Vincennes och uppleva allt där. Vincennesbanan (Hippodrome de Vincennes) eller Vincennes i dagligt tal, är från 1800-talet och har en publikkapacitet på 60 000 personer. I närheten ligger ett slott, Château de Grosbois.

–Jag hade aldrig varit i Frankrike tidigare. Det var verkligen intressant att se träningsmöjligheterna i Groisbois och det fina slottet där. Jag hoppas att jag kommer dit på fler tävlingar i framtiden.

Sanna Boije går nu sitt tredje och sista år på Wången. Framtidsplanerna är utstakade:

–Jag vill jobba hos tränare till att börja med, köra lopp och så småningom ha en egen träningsverksamhet.