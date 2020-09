Pang, boom, krash: en halv miljon i självrisk för kommunens krockade bilar

Östersunds kommuns nota bara i år – hitintills

Östersunds kommun har i dag runt 450 bilar, men det varierar ständigt. De flesta av fordonen återfinns hos vård- och omsorgsförvaltningen.

År 2019 hade kommunen en total självriskkostnad på närmare 486 000 kronor för sina bilar. I år har man redan betalat ut 533 000 kronor.

Men är det så att kommunens anställda har blivit slarvigare med bilkörningen? Nej, så enkelt verkar det inte vara. För drygt 1,5 år sedan startade Östersunds kommun upp en fordonsserviceenhet på Fagerbacken, där alla kommunens bilar numera servas.

Här i verkstaden på Fagerbacken servas kommunens bilar.

– Förut så fick de lämna in bilarna på eget bevåg för service, och det var ofta man inte gjorde det överhuvudtaget. Men nu när vi har en egen bilservice, så tar vi in alla 450 bilar för service en gång per år. Det gör att vi tar hand om alla skador, säger Ulf Löfvenberg.

Det är vad som syns i kostnadsökningen för självrisk?

– Ja, och så lägger du till vagnskadegarantin som vi måste ha. Det gör att det snabbt sticker iväg.

I vintras gick kommunrevisorerna igenom hur kommunen hanterar sina fordon. Där framkom att många skador uppstår inom vården.

“Vård och omsorgsförvaltningen upplever att det sker ganska mycket slarvskador på bilarna där förare som är timanställda eller vikarier är överrepresenterade. Detta leder till kostnader i form av självrisker”, skriver revisorerna. Man konstaterar också att det har brustit när det gäller att anmäla skador.

På fordonsenheten sköter kommunen allt från service till att sätta på dekaler.

– Bilarna går dygnet runt och det kan ske saker. Du kan ha någon som jobbar natt och kör på någonting och inte rapporterar det. Och så kommer det dagfolk som inte går igenom bilen. Men i dag när alla bilar servas, så det är en stor skillnad, säger Ulf Löfvenberg.

Det fungerar bättre nu när ni har en egen service?

– Ja, det är en stor skillnad och jag vet att vård- och omsorgsenheten är väldigt nöjda. Det är ju en arbetsfråga för dem. Vi ska ha hela och fräscha bilar. Och är det något fel på bilen så kommer vi direkt.

En annan fördel med serviceenheten är att det har blivit lättare att sälja bilarna. Östersunds kommun äger alla sina bilar och varje år säljs och köps runt 100 bilar. – Tidigare fick vi ingenting för bilarna, men nu behåller vi värdet på fordonen. Innan försäljningen servar vi och fräschar till bilarna här. Vi har bland annat ett gäng från den dagliga verksamheten som sköter tvättning och rekond, säger Ulf Löfvenberg.