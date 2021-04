Nu satsar vi ännu mer på lokal journalistik

Av de som svarat anser över 70 procent att de hellre ser mer lokal journalistik i tidningen.

Många har svarat att TV-bilagan kastas omedelbart när de får tidningen.

TV-bilagan är det enda vi inte producerat själva i tidningen utan den köps från TT, Tidningarnas Telegrambyrå.

Kostnaden för materialet plus tryck och distribution (Postnord tar betalt för varje tidning plus tyngden) hamnar på ungefär 180 000 kr per år.

Pengar som vi hellre lägger på att utöka vår bevakning och ge er fler sidor med reportage och nyheter varje vecka.

TV program finns på många ställen dessutom gratis medan de lokala nyheterna i många fall finns hos oss, först!

Och många reportage från vårt stora län läser ni bara hos oss.

I detta nummer får ni prenumeranter 40 späckade sidor med nyheter från hela vårt län.

Tillsammans med E-tidningen på tisdagar producerar vi ungefär 60 sidor lokala nyheter varje månad.

Något som mycket väl matchar våra konkurrenters publicering av lokala nyheter och reportage i veckan.

I alla fall om man räknar bort alla utfyllnad som byråmaterial, börssidor, serier, horoskop och annat!

Det här har också gett resultat på antalet prenumeranter som ökar stadigt.

Där samtliga konkurrenter minskade antalet prenumeranter förra året gick JT mot strömmen!

Om inget oväntat inträffar kommer vi att passera 4000 prenumeranter innan årsskiftet och därmed närmar vi oss Tidningen Härjedalen i storlek!

Vi har stora ambitioner och det kan vi ha eftersom vi styrs av lokala ägare. Här är sträckan från idé till beslut kort och det visar sig också i hur tidningen utvecklas.

Ni prenumeranter är med på en resa som bara börjat!

Luta er bakåt, bläddra i tidningen och åk med!