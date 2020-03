Tre nya fall av coronaviruset på torsdagen bekräftade

Under torsdagen konstaterades tre nya fall av coronaviruset covid 19 i länet. Det gör att Jämtland nu har åtta bekräftade fall av viruset. Samtliga vårdas hemma och har insjuknat efter utlandsvistelse.

Fram tills idag har 80 personer testats i det tält som har satts upp intill sjukhusets infektionsklinik i Östersund. Från och med måndag kommer ytterligare ett tält finnas vid akutmottagningens entré, där man kommer att börja göra en första sortering av de patienter som ska in på akutmottagningen, skriver Region Jämtland Härjedalen i ett pressmeddelande. Detta sker för att minimera smittspridning av corona utifrån symptom.

Sorteringen gäller alla gående patienter, alltså de som kommer till fots, och inte de patienter som kommer med ambulans. Själva sorteringen kommer att ske via akutmottagningens reception. Patienter som ska provtas för misstänkt coronvirus ska besöka provtagningstältet som finns på Köpmangatan 5, vid infektionskliniken.

Sedan tidigare gäller besöksrestriktioner på sjukhuset. Dessa kommer att fortsätta gälla. Regionen skriver i sitt pressmeddelande: Utifrån att vi även har flera fall av säsongsinfluensa och vinterkräksjuka – och att dessa sjukdomar kan vara mycket besvärliga för våra patienter och dessutom ökar trycket på vården – har vi fortfarande restriktivitet när det gäller besök till våra vårdavdelningar.

Vid misstanke om smitta kontaktas vården via 1177 eller 1177.se, där finns också mer information om symptom, smitta och liknande. Om ingen smitta misstänks besvaras allmänna frågor via informationsnumret 11313. Allmän information och FAQ finns via Folkhälsomyndighetens webbplats.