Stark terrorfilm på Regina får finbesök

Lördagens filmvisning av dokumentärfilmen Commander Arian, som visas på Folkets bio Regina, får besök av Dorpec Kobane och Delgash Levin som kommer att träffa filmbesökarna på mingel före filmen och svara på frågor efteråt.

Commander Arian är en film om terrorism, som följer kurdiska kvinnors kamp i norra Syrien mot bland annat den islamiska staten. Filmen följer Arian som ingår i YPJ, som är de kvinnliga militära försvarsenheterna och som bildades 2012 för att skydda kurder och minoriteter i området från den islamiska statens framsteg.

Filmen har tidigare visats i Stockholm, på biografen Zita, och detta är första visningen på en turné som fortsätter till bland annat Örebro och Västerås i februari.

Dorpec Kobane är författare och har som en av få svenskar befunnit sig i stridslinjen mot IS i Syrien under två år. Hans bok Kobanesyndromet skildrar hans resa till krigsområdet där han tog sig in i det krigsdrabbade området för att, som utbildad fysioterapeut, hjälpa till med sjukvård. Han är ordförande i United Kids International, som sponsrat filmen Commander Arian.

Delgash Levin är också en del av United Kids International och kommer bland annat att fungera som konferencier under frågestunden efter filmen.