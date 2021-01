Norge stänger gränsövergångar – men det gick bra åka över för JT!

Norge stänger flera gränsövergångar helt. Alla gränsövergångar i Valsjöbyn och Gäddede samt vägarna norröver stängs, detta med fysiska hinder och patrullering.

Norges regering tar nu i ordentligt för att stoppa att Covid-19 passerar gränsen från Sverige. På flera av gränsövergångarna kommer Norge att sätta upp fysiska hinder som bommar. Jämtlands Tidning tog väg 336 från Kallsedet till gränsen för att se hur bevakningen och informationen fungerade. Det visade sig att det gick att passera gränsen och åka långt in i Norge utan att stoppas. Det fanns inte heller några informationsskyltar om var tullstationen är belägen. Vid denna gränsövergång går det att åka till Sandvika på norska sidan och sedan ta vägen tillbaka in i Sverige via Skalstugevägen utan stopp. Enligt norska regeringens hemsida är gränsen i Sandvika öppen mellan 8.00 och 15.30 men där finns ingen teststation för Covid-19 vilket innebär att de som passerar från Sverige måste ha med sig ett nytaget Coronatest för att kunna åka vidare in i Norge.

Enligt samma hemsida så är gränsövergångarna i Valsjöbyn och Gäddede, samt norr om Gäddede stängda helt tillsvidare. Hemvärnet anlitas för att bevaka de norska gränserna så att inga utomstående tar sig in i landet. Vid vissa gränsövergångar kommer det att under dagtid finnas teststationer där de som måste passera gränsen testas innan de får komma in i Norge. Dessa kommer att finnas vid Storlien E14, Vauldalen och Sandvika-Ådalsvollen,

Testningen ska i huvudsak ske vid testationerna eller senast 24 timmar innan inresa. Alla som passerar gränsen måste ha dokumentation på negativt Coronatest. Undantag för passering över de stängda gränserna görs för varutransporter, samhällskritiska funktioner, särskilda familjebehov och samerna som även vid de bommade gränserna kan få carte blanche för passering. De nya hårdare reglerna började gälla från 2 januari.