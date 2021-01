Nej, Winston Churchill var aldrig i Jämtland!

Det har länge sagts att ingen mindre än den berömde brittiske premiärministern och författaren Sir Winston Churchill som ung en gång besökte Jämtland. Men Jämtlands Tidning kan nu konstatera att det med största sannolikhet är en kärleksfull skröna.

Churchills besök ska ha ägt rum någon gång i slutet på 1800-talet, då han var en ung militär. Han ska ha rest till Kolåsen på semester för att fiska och jaga. Det finns därför ett speciellt Churchill-rum på Kolåsens Fjällhotell och även en restaurang och bar i Östersund vid namn Sir Winston.

Många välbeställda engelsmän och skottar reste till den jämtländska fjällvärlden vid den tiden, just i detta ändamål. Att Churchill var en av dem är inte alls otroligt. Men finns det några faktiska bevis för att hans besök ägt rum? Jämtlands Tidning bestämde sig för att undersöka saken lite närmare.

Uppgiften om Churchills besök härstammar från en intervju i Östersunds-Posten den 29 augusti 1953. I den berättar den då 80-år gamla Elisabeth Olsson, född Hertzström, initierat om hans besök. Han ska ha varit där i sex veckor, hon är osäker på året men tror att det var 1897. ”Det var i augusti månad när dom kom och först så fiskade de varje dag och mycket fisk fick de. Sedan blev det ripjakt och älgjakt. Churchill sköt en stor älgoxe på 14 år.”

Något som Elisabeth säger sig särskilt minnas var att ”Churchill var en stor spelevink och alltid full av upptåg. En gång lagade han maten åt hela sällskapet och då hade han förkläden på sig både bak och fram. En annan gång så var han ensam hemma och i härbret hängde mycket älgkött som hans kamrater skjutit. Han gick då och hämtade köttet och gick sedan runt i gårdarna och delade ut varenda bit gratis …Snäll var han också för varje dag skulle en pojke som låg sjuk i gården intill ha en stor fisk och även kött och ripor.” Elisabeth berättar också om hur gruppen med engelsmän var med på en bal i bygden. Hon ska vid denna tid ha arbetat som restauratris på ångbåten Drottning Sophia, men av disponent Lucas vid fabriken i Järpen ha övertalats att hushålla för Churchill och tre andra engelsmän i Kolåsen.

Men tiden stämmer tyvärr inte. Churchill föddes 1874 och var alltså en ung man på runt 20-25 år, när han skulle ha besökt Jämtland. Churchill är en av världshistoriens mest väldokumenterade personer, forskare som Martin Gilbert har i detalj studerat hans förehavanden under hela livet. JT har frågat Justin Reash som är Executive Director vid International Churchill Society om det finns något som visar att Winston Churchill besökte Norge eller Sverige under 1890-talet. Efter att även ha kontrollerat med Churchill Archives Centre i Cambridge, svarade han att det gör det inte.



I februari 1895 tog Winston Churchill värvning vid 4. Husarregementet och efter utbildning i England tjänstgjorde han i Indien. Under en semesterperiod reste han till Cuba via USA för att som krigskorrespondent följa det där uppblossade självständighetskriget. I maj 1897 fick han en permission på tre månader och då var det ett annat krig som lockade, det mellan Turkiet och Grekland. Han seglade till Egypten från Indien, men vid framkomsten stod det klart att turkarna skulle vinna. Han fortsatte till Italien och tillbringade fyra dagar där innan färden gick vidare till England. Här höll Churchill sitt första politiska tal 26 juli, men i början av augusti läste han om ett uppror som brutit ut i Pakistan och begav sig genast dit. På exakt samma sätt går det att följa hans förehavanden 1898 och de följande åren som tillbringades på många olika platser i världen, men aldrig i Norge eller Sverige.

På samma sätt blir berättelsen om Churchills vistelse i Kolåsen omöjlig om man ser på andra delar av Elisabeth Olsson/Hertzströms berättelse. Hon arbetade under hela perioden 1895-1908 som piga hos olika familjer i Kyrkås, Frösön och Östersund. Det var inte förrän 1908 som hon flyttade till Kall. Vidare fanns det inte någon disponent vid namn Lucas i Järpen förrän 1903 och Drottning Sophia sjösattes inte förrän 1904.

Kanske det har skett en förväxling med brodern Jack eller någon annan släkting med efternamnet Churchill? Det är i vilket fall mycket svårt att se något som helst som stödjer uppgiften om att Winston skulle ha uppehållit sig i Kolåsen eller någonstans i närheten.



TORBJÖRN ARONSSON OCH LOTTE MJÖBERG