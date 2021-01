Minst en halv miljon för kommunreklam

KROKOM (JT) Kommunerna i länet har olika sätt att dela med sig av kommuninformation. Krokoms kommun har det mest påkostade upplägget, med egen storformatstidning – Vårt Krokom. Den utkommer fyra gånger per år och läggs i brevlådor i Krokoms och Östersunds kommuner. Beslutet om egen tidningsutgivning är tagen av kommunens tjänstemän.

I grannkommunerna Åre och Östersund har man valt att inte ha en egen tidning. I Bergs kommun och Bräcke ger man varje vår ut ett enda nummer av en papperstidning, i Strömsunds kommun köper man sidor för information i en tidning som delas ut till alla hushåll av ett privat bolag. Medan Krokoms kommun bekostar utgivningen av en egen tidning fyra gånger per år. Jämtlands Tidning frågade Krokoms kommuns kommunikationschef Åsa Sjödin som på Krokoms webb kallas ”Åsa the almighty” (se bild) hur mycket den egna tidningsutgivningen kostar skattebetalarna. Enligt hennes egna uppskattningar utan underlag, är kostnaden runt 120 000 kronor per nummer.



Före jul bad Jämtlands Tidning om att få ut transaktionerna för de totala tidningskostnaderna ur kommunens ekonomisystem, något som kommunen ännu inte kunnat leverera. När det gäller de kostnader som Åsa Sjödin uppskattat, så saknas kostnaderna för intern arbetstid för planering av innehåll, text, layout, formgivning, redigering, korrektur och bildhantering. Hon uppger dem först till noll kronor. När vi påtalar det, menar hon sedan att dessa är omöjliga att uppskatta, då materialet används även i andra sammanhang.



Exakt hur många exemplar som tidningen trycks i vet inte Åsa Sjödin men hon tror att det handlar om runt 50 000. Enligt Åsa Sjödins beräkningar uppgår således kostnaderna för tidningen till en bra bit över en halv miljon kronor per år. Då ligger den också ute digitalt på Krokoms kommuns öppna webb och går att läsa där.

Är det värt denna stora kostnad?

– Syftet med Vårt Krokom är inte att spara pengar, det är att paketera information till kommuninvånarna på ett smakfullt och effektivt sätt, förklarar Åsa Sjödin.

Men hur vet kommunen att det sker just på ”ett smakfullt och effektivt sätt”? Har detta undersökts?

– Vi har inte gjort någon marknadsundersökning vad gäller hur tidningen tas emot av våra läsare, förklarar hon.

Tidningen är i stort format och delas ut till hushåll i Krokom och Östersund samt läggs ut på serviceställen i hela kommuner. Exakt hur många vet inte Åsa heller:

– Jag har inte uppgift om exakt antal utlämningsställen, ett hundratal uppskattar jag det till.



LOTTE MJÖBERG OCH KARIN BÅNGMAN