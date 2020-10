Länets störste samlare finns i Svenstavik – Jan Kårwik har det mesta

Visst finns det samlare. Och så finns det samlare av större mått. Fast med tusen kvadratmeter fyllda med prylar och fordon och miljöer som kan få vem som helst att gå i spinn kan man inte säga annat än att Jan Kårwik säkrar en ohotad pallplats i den sistnämnda kategorin.

Egentligen började det hela med en företagsnedläggning. Ja, alltså inte Jans, utan det företag som huserade i ett av de stora industrihusen i utkanten av Svenstavik. Och då…

-När huset blev till salu såg jag möjligheterna att förverkliga en dröm. För det här, det har funnits i mitt huvud i säkert 30 år eller mer, skrattar Jan när han visar runt bland leksaker, fantastiska snöfordon, radioapparater, neonskyltar, bilar, förpackningar och retromiljöer – för att nämna något. Kort sagt – hela den stora lokalen är inget annat än en makalös tidsresa, eller rättare sagt tidsbubblor. För varje sak representerar sådant som var väldigt vanligt för inte så länge sedan, men inte finns idag.

-Så är det. Mycket kommer från bilverkstan som min farfar startade här i Svenstavik, annat är sådant jag köpt, fått eller tagit rätt på när ingen annan velat ha det. Men för mig är det viktigaste av allt att varje sak har en bevarad historia. Den har jag alltid varit mån om att ta rätt på. För det är när man hör den som man upptäcker att just det här föremålet, miljön eller fordonet har något att berätta för oss. Då blir det lätt att förstå sammanhangen, beskriver Jan och stannar till vid en stor svart bil som till synes har behov av nya däck då den står under den blå neonskylten från Auto-Vulk, välbekant för alla som åkte E 14 och E 45 genom Brunflo.

-Bilen är en Volvo PV 830, alltså en taxibil. Den kallades för ”Volvosuggan”. Under 1950-talet var den en av Sveriges absolut vanligaste taxibilar. Men en bit in på 1960-talet försvann praktiskt taget alla över en natt. Idag återstår en handfull som är körbara. Just det här exemplaret fanns hos en taxiägare i Rätan. Den har gått hisnande 75 000 mil. Och jag är övertygad om att väldigt många har minnen från just den här bilen. Och det oavsett om man skulle till skolan, på dans eller till BB här i Svenstavik, säger Jan Kårwik.

Några planer på att arrangera offentliga visningar av de fantastiska samlingarna i de välstädade lokalerna har han dock inte.

-Näe, att guida en större grupp lockar inte. Jag har provat och det kändes inte bra när många inte såg de enskilda fina träden utan bara skogen, så att säga. Istället är det mer inspirerande att träffas här med goda vänner eller de som är genuint intresserade av vad dom ser.

Fast hela den stora lokalen är inte bara en förvaring med ett fantastiskt innehåll. En del är i högsta grad en levande verkstad. Där repareras och renoveras både bilar, traktorer och motorcyklar för fullt. På en lyft svävar en grå Volvo Amazon som uppvisar vårdbehov. Och i ett hörn står en förnäm gammal träbåt med inombordsmotor på tur att åtgärdas.

Fast det är i husets andra ände som det verkligen kommer att hända något utöver det vanliga.

-Jag planerar att göra en svartklubb, skrattar Jan och pekar mot en nästan dold trappa som leder till dunklet ovanpå ”Café Macken”. Och där, vid foten av trappan sitter den, en som sig bör diskret placerad automat som tillhandahåller ”sådana-produkter-man-inte-pratade-om” från Nils Adamsson…