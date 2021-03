Kretsloppet fortsätter i Kretsloppshuset

Christl Kampa hade just pollinerat det stora persikoträdet med en pensel. De rosa persikoblommorna på det blommade för fullt. På fikonträdet växte små fikon, på vinrankorna små druvklasar, physalisen var på gång….



Målsättningen har hela tiden varit att erbjuda god mat och dryck av yppersta ekologiska kvalitet och det har delägarna aldrig ruckat på. Kretsloppshuset har idag tre stycken: Christl Kampa-Ohlsson, Ann-Christine Engberg och Felicia Ovin. Felicia berättar:



–Evenemang, konferenser och liknande har ju ställts in, men vi passade på att bygga om köket i höstas. Dessutom har vi satsat på hämtmat och det går bra. Vi säljer ett femtiotal portioner per dag. Just idag är det bland annat viltlasagne.

I restaurangdelen är sittplatserna noga reglerade. Felicia fortsätter:



–Vi ser fram emot våren och sommaren när kunderna kan sitta utomhus i trädgården och äta.