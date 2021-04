Konstnärligt verk ger utemusik på nya förskolan i Mörsil

Förskolan byggs för fullt, inflyttning ska äga rum i oktober i år. Det blir då fyra avdelningar för sammanlagt 65–75 barn. På sikt finns det möjlighet att utöka till 6 avdelningar och då ta emot 100–110 barn. Konstverket som ska lysa upp utemiljön heter ”Allvädersorkestern feat. Guldbaggarna”.

Det är ett interaktivt verk som aktiveras av sol, vind och vatten och/eller när barnen använder det. Orkestern består av en grupp med skalbaggar, fjärilar och ugglor, anförda av mamma Guldbagge. Barnen ska kunna spela på dem. Guldbaggarna tillverkas i återbrukat rostfritt stål/gjutet brons och fungerar som ståltrummor.

Ugglor i brons sittande på grenar tillverkade av orgelpipor så att de ljuder i blåsten. Fjärilar i plexiglas projicerar en färgsymfoni på marken, som en slags musik även för barn med hörselnedsättningar. Slutligen ingår trum-pallar, tillverkade som cajun-trummor.



–Den här idén har legat och skvalpat ganska länge, jag älskar verkligen alla sorters väder. Pedagoger är ju ute i alla väder och alla mina konstverk är interaktiva, så då tänkte jag att vädret skulle påverka och aktivera konstverket tillsammans med barnens experimenterande. Det är så kul med ljud, att de kan testa olika toner utan några pretentioner.



– Jag har jobbat med liknande skissuppdrag tidigare, de sker utifrån lagen om offentlig upphandling. På sista åren har jag kommer tvåa flera gånger och det har varit jobbigt men så blev jag ombedd att delta. Att just jag skulle få göra denna gestaltning blev beslutat relativt nyligen: jag hade försökt stålsätta sig och tänkt att vinner jag inte får jag göra den någon annanstans.



–Planen är att göra så mycket som möjligt med verket innan sommaren. Jag har en ateljé i vårt bostadshus men det är en hel del underentreprenad i det här, över hela landet. Exempelvis kommer ugglornas grenar att skänkas av ett orgelbyggarföretag i Uppsala.



–Det hela blir ett avstamp för mitt konstnärskap igen, då jag har haft ett brödjobb på skola ett tag.



Juryn angav följande motivering för detta vinnande bidrag: ”Åsa Maria Hedbergs konstnärskap utgår ofta från att stimulera en viss slags fysisk upplevelse hos betraktaren. I större installationer skapar hon platser för interaktion och nya perspektiv. I verket Allvädersorkestern feat. Guldbaggarna använder hon sig av sol, vind och vatten som i samklang med skulpturala former bjuder in till lek och eftertanke. Det är ett verk som också knyter an till förskolans pedagogiska arbete och skapar nyfikenhet för naturvetenskap och vår musikaliska värld.”



Åsa Maria Hedberg har haft utställningar över hela landet och deltagit i grupputställningar bland annat i USA. Hon har gjort ett stort antal offentliga konstnärliga gestaltningar. För ett år sedan påbörjade hon arbetet med ett konstprojekt kring fyrtorn i inlandet. Hon köpte en 26 meter hög fackverksmast som ska omvandlas till 3-5 ”framtidsfyrar”.



Hon skriver om dem så här: ”Framtidsfyrprojektet handlar om omställning, om att ta till vara det vi har tillsammans och att lysa vägen in mot en mer delande framtid. Fyrarna ska bli mötesplatser, kiosker för cirkulär ekonomi och platser för att dela kunskap och berättelser.



– Just nu ligger fyrtornsprojektet lite still men jag hoppas verkligen kunna dra igång det snart, avslutar Åsa Maria Hedberg.