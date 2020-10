Kommunchefen vägrar svara på kritiken

Går iväg i affekt

Jämtlands Tidning träffar nye kommunchefen Kaj Söder i Mörsil i samband en annan kommunal aktivitet. Tidningen har sökt honom tidigare för intervju utan att nå honom. Ganska snart kommer samtalet att handla om krisen på socialkontoret.

– Jag kan inte fallen generellt och kan inte uttala mig om dem. Men jag förutsätter att det funnits skäl för att säga upp de personer som blivit uppsagda, säger Kaj Söder. Han tycker också att den drabbade personalen ska höra av sig till honom om det är några oklarheter.

Tidigare delar: Kaos på Socialkontoret i Åre

Läs också: Felaktiga uppgifter från socialchefen

När Kaj Söder får frågan om socialchefens skuld till turbulensen och hur det ska hanteras blir han arg och vänder i ilska på klacken och går ifrån intervjun samtidigt som han säger:

– Jag är ny på mitt arbete och har inte satt mig in i situationen.

Men redan fredags i förra veckan skickade kommunchefen Kaj Söder ut ett meddelande till all personal i kommunen via intranätet under rubriken ”Med anledning av rapporteringen i Jämtlands Tidning.” Där framstår det som om han är insatt i de problem som uppdagats gällande socialchefen och socialkontoret. Han skriver om felaktigheter i tidningens rapportering men kan på frågor inte precisera vad som skulle vara fel. Här är Kaj Söders brev i sin helhet:

”Den senaste veckan har Jämtlands Tidning granskat Åre kommuns socialkontor. I rapporteringen ifrågasätter man bland annat socialkontorets kvalitetsteam och riktar skarp kritik mot Åre kommuns socialchef. Åre kommun vill understryka att det finns saker i rapporteringen som inte stämmer och syftet med denna text är att bidra till en nyanserad bild om den aktuella situationen.

Läs också: Medarbetare köptes ut för över fem miljoner kronor

Åre kommuns socialchef har, liksom övriga kontorschefer, ett uppdrag från respektive politiska nämnd och Åre kommuns kommunchef att arbeta med ständiga förbättringar, utveckling, innovation och smarta arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Några exempel på det är utökad ram för att kunna satsa mer på digitalisering och sysselsättning samt det kommunövergripande uppdraget med att arbeta med ständiga förbättringar.

Sedan januari 2017 finns det ett kvalitetsteam på Åre kommuns socialkontor vars uppdrag är att stödja, leda och utveckla socialkontorets verksamheter utifrån medborgarens behov och framtagna fokusområden. Åre kommun är nöjda med kvalitetsteamets arbete och vad teamet har åstadkommit sedan det bildades.

Läs mer: Avdelningschef kräver offentlig ursäkt

– Åre kommuns socialkontor har hållit budget de senaste åren och vi har fortsatt fullt förtroende för chefen i fråga. Med det sagt har vi inte heller någon anledning att diskutera denna fråga ytterligare, säger Kaj Söder, kommunchef i Åre kommun.”

Karin Bångman & Lotte Mjöberg