Kantareller drog svenskar till Norge när gränsen öppnade

Lugnt första dagen då gränsen öppnats

— Lite förvånande, men norska kantareller verkar vara mer populärt än tobak och sprit från Sverige. Åtminstone idag, sa en av de norska gränspoliserna.

Det var uppskattningsvis dubbla antalet bilar som åkte in i Norge jämfört med de som åkte in till Sverige under lördagen. Men att norska regeringen lättat på karantänbestämmelserna betyder inte att gränsen är obevakad. Alla fordon kollas även nu. Och en del får faktiskt vända.

— Så är det, de som kommer från de områden som fortfarande är rödmarkerade, får faktisk vända om.

Under lördagen var det runt fyra-fem bilar som fick vända om.

Att norska regeringen lättat på karantänbestämmelserna betyder inte att gränsen är obevakad. Alla fordon kollas även nu. Och en del får faktiskt vända. Foto: Håkan Persson

Annars var det lugna gatan uppe vid gränsen. Den absoluta merparten av svenskar styrde iväg mot Brekken för att senare svänga av mot Stuggudal. Ett klassiskt kantarellområde.

– Naturligtvis åkte vi hit, det har vi gjort under många år. Vi låg över i Tänndalen och idag är det svamp som gäller, sa Lars-Åke Öwre som hade sällskap av frun Inger och sonen Jokke.

De svenskar som inte plockade svamp drog iväg en tur till Röros eller stannade på Coop i Brekken där det handlades spickekorv och champangebrus så lagret tog slut.

På svenska sidan var det framförallt två butiker som märkte en uppgång. Märta Jonasson på Hamra livs, som nätt och jämnt hann öppna butiken innan Corona och covid-19 satte stopp för det mesta, upplevde det som en liten nystart.

Vi ska komma ihåg att vi alla här området haft en otroligt bra sommar med många fler svenskar än vad nån har räknat med. Nu känns det ännu bättre när gränsen har öppnat, och det är bara att hoppas att den fortsätter vara öppen, sa Märta Jonasson på Hamra Livs. Foto: Håkan Persson

– Vi ska komma ihåg att vi alla här området haft en otroligt bra sommar med många fler svenskar än vad någon har räknat med. Nu känns det ännu bättre när gränsen öppnat, och det är bara att hoppas att den fortsätter vara så.

I Tänndalen var det också tummen upp. Magnus Rask är ägare av den butik som nästan uteslutande riktar sig till gränshandeln. Godis, läsk och tobak är det som saluförs.

— Naturligtvis betyder det mycket, norrmännen står ju för 97 procent av omsättningen, sa Magnus

Nere i Funäsdalen var det lugnt. Anstormningen uteblev. Visserligen smattrade det till ordentligt första timmen i kassaapparaterna på Systembolaget. Men sen blev det som en helt vanlig lördag. Likaså på Ica och Konsum. Vid 13-tiden vart det svårt att hitta en norskregistrerad bil i Funäsdalen.

— Vi tror att många är lite rädda. Norska regeringen har uppmanat till försiktighet så många törs inte åka hit, sa Sissel Amdahl från Trondheim.

Vi tror att många är lite rädda. Norska regeringen har uppmanat till försiktighet så många törs inte åka hit, sa Sissel Amdahl från Trondheim som tillsammans mannen Per och kompisen Grete Barstad passade på shoppa i Funäsdalen. Foto: Håkan Persson

Tillsamman med mannen Per och kompisen Grete Barstad passade de på att via Röros shoppa i Funäsdalen. Trion hade inför resan laddat upp med munskydd och olika varianter av handsprit.

— Bäst att vara lite extra försiktig, men nu har vi handlat lite smått och gott. Vin, kött, solrosfrön och annat som är bra att ha.