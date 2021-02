Iskallt och fartfyllt i Ljusnedal

Under helgen har det snurrats runt ordentligt på isbanan i Ljusnedal. Runt ett 40-tal fordon från hela Sverige fanns på plats under tre dagar. Isbanekörning blir allt mer populärt. Den här gången var det GRC, Gentlemen Racing Club, som stod för arrangemanget.

— Själv har jag varit här i Funäsdalen i 15 år på rad för att köra, men de senaste fem år har vi arrangerat helgen i egen regi, tillsammans med Funäsdalens isbana, säger Erik Jirhall, GRC.

GRC arrangerar bankörningsdagar på racingbanor i Sverige. Men på vintern är det Härjedalen och Funäsdalen som gäller.

— Den här gången är det lite färre förare, men det är helt beroende på att gränsen är stängd. I år blir det att köra utan gästande norrmän, säger Erik.

När det gäller bilar och modeller var det en salig blandning. Men hästkrafter fanns det gott om på isen.

Bland annat Per Jameson från Norrköping. Han hade åkt upp tillsammans med kompisen Ronny Persson. Båda rullstolsburna. När de hade gasat iväg med sina rallydubbade däck stod stolarna kvar i depån.

— Det här är riktigt kul, och enormt bra träning, säger Per som efter en trafikolycka 1980 bröt ryggen och sitter därefter i rullstol.

Att det går att kört riktigt snabbt på is med en handikappadanpassad Skoda diesel visade Per Jameson med bravur. Per klockades för tredje bästa tid.

Peter Svensson och Jens Ljungberg. Funäsdalens Isbana, hade plogat upp två banor som vardera var tre kilometer långa. De höll bra i kylan trots att slitaget blir rejält när många kör med rena rallydubb.

— Vi är nöjda med helgen, allt flöt på bra. Men naturligtvis känner vi av att norska gränsen är stängd. Normal har vi fullt varje helg här på banan, säger Jens Ljungberg.

Naturligtvis tävlades det också. Snabbast var sörlänningarna med sina vassa bilar. Bäste härjedaling blev 72-årige Svenne Grinde från Hede. Futtiga sekunden från en tredjeplats. Med lånad bil. Grinde gasade för hårt redan på fredagen med sin kärra. Svenne hann köra en halvtimme innan det mesta blev skrot under huven i hans Audi.

— Kul så länge det höll, men att bli trea i en lånad bil är inte så illa, säger Svenne Grinde.