Ingen mening med hastighetssänkning genom Vejmon menar Länsstyrelsen

Båda kommer söderifrån, Per från Nacka och Andrea från Torsåker. När de bestämde sig för att flytta norrut sökte de boende brett, mellan Tromsö och Uppsala. Men det blev här, i det röda timmerhuset i Vejmon, som de hamnade.



–När vi vandrade Gröna bandet 2018 insåg vi att Jämtland var platsen vi ville bo på. Sedan är min pappa född jämte och min farfar kommer från Bölåsen, förklarar Andrea.



–En kompis visste att det här avstyckade huset med trädgård skulle säljas. Vi fastnade för det direkt. Det ligger så vackert med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen, fortsätter Per.

Men vägen är ett problem: väg 614 mellan Ytterån och Rödön. För ganska snart efter inflyttningen märkte de hur bilförare kör långt över hastighetsbegränsningen. Per förklarar mer ingående:



–Trafiksituationen är inte alls bra här. Det är 80 kilometer i timmen här, men kör jag det blir jag omkörd precis hela tiden.120 är det nya 80, verkar det som!

Grannarna håller med dem om den farliga trafiksituationen.

–Barnfamiljerna vågar exempelvis inte låta sina barn stå vid vägen och vänta på skoltaxin. Det är markant hur fort folk kör, trots hastighetsbegränsning och massor av vilt.

Han fortsätter:

–För några veckor sedan var det en viltolycka här. Och vi har till exempel en älgfamilj som springer fram och tillbaka över vägen. Det måste till en beteendeförändring hos förare. Det handlar om medmänsklighet och respekt, för att inte tala om säkerhet och miljömedvetenhet.

När Jämtlands Tidning kommer på besök och ställer sig vid vägkanten en stund, kommer bilarna på rad. Och snabbt går det. Många är taxibilar:



–Ja, alla taxibilar till och från flygplatsen och Åre kör här. Och de kör fort, likaså de dagliga pendlarna mot Östersund, suckar Per.

Förra året beslutade han sig för att försöka förändra situationen, Han kontaktade Länsstyrelsen Jämtland med förslag att sänka till 60 kilometer i timmen på sträckan förbi Vejmon. Men där blev det blankt nej.

Perspektivet handlade till stor del om bilförarnas egna upplevelser. Handläggaren förklarade exempelvis ”Nya trafikföreskrifter i sig påverkar inte trafikens hastighet om de inte accepteras av fordonsförarna.” Vidare exempelvis följande: ”Om trafikföreskrifter av fordonsförare uppfattas som omotiverade utifrån rådande trafikförhållanden kommer acceptansen för föreskrifterna att minska. Det kan exempelvis handla om att hastigheten upplevs ”för låg” vid en lågtrafikerad utfart.”



– Det är så märkligt svar. Ska det tolkas som om vi sänker hastigheten behöver inte det betyda att fordonsföraren följer detta? Ska de då kunna köra hur som helst? Varför har vi hastighetsbegränsningar överhuvudtaget? Måste vi ha en hastighetskamera eller en polis för att folk ska följa hastigheterna? frågar sig Per.



Länsstyrelsen förklarade i sitt svar att Trafikverkets beräkning på antalet fordon per dygn är 639 fordon per dygn. Men denna räkning ligger flera år tillbaka i tiden.



–Varför används siffror från 2014? Trafiken ökar ständig och siffrorna känns förlegade. Vad skulle hända om de använde uppdaterade siffror? Förmodligen betydligt fler bilar. Kan de ha valt att använda dessa siffror för att vinkla statistiken för att slippa sänka hastigheten? fortsätter Per.

Länsstyrelsen hänvisar till polisen, att det är deras ansvar kontrollera och ingripa mot överträdelser. Längre bort i Häste planeras dock en ny gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Men i Vejmon fortsätter bilarna att snabbt susa förbi.

Jämtlands Tidning har sökt ansvarig på Länsstyrelsen.