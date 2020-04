Vårdvikarier i Krokom jobbar i flera kommuner

Får ingen information om misstänkt smitta i förväg

KROKOM (JT) Äldreboendena i omkringliggande kommuner som Åre och Östersund har konstaterade fall av covid-19. I Krokom finns det till dags dato inga fall bland boende, dock bland tre personer inom personalen. Och Krokoms vikarier inom vård och omsorg jobbar dessutom i andra kommuner.

Jonas Törngren, kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson (C) samt socialchef Anna Berkestedt Jonsson har svarat på några frågor från Jämtlands Tidning.

Den första handlar om att det finns vikarier inom äldreomsorgen som dessutom jobbar i våra grannkommuner.

Hur säkerställer ni att de inte tar med sig smitta från exempelvis Östersund till Krokom?

– Vi håller på med en översyn över timvikarier som arbetar inom vård och omsorg i andra kommuner. Det blir komplicerat att säga att man inte får jobba i Krokom om man jobbar i någon annan kommun. Vi behöver all personal vi kan få tag i. Vi fortsätter att trycka på att man ska vara fullt frisk på jobbet samt basala hygienrutiner.

Kommunen går ut med förfrågningar till timvikarier om att komma in och arbeta på äldreboenden. En del av dem är 70-75 år som hoppar in och jobbar extra, har jag fått veta. Det gör dem extra utsatta. Kommunen förklarar dock för Jämtlands Tidning att det är upp till var och en att avgöra om man vill jobba eller inte under krisen.

Men det fanns nyligen misstänkt smitta på en avdelning, meddelar ni de vikarier ni ringer sådant i förväg?

– Vi meddelar inte vikarier om det finns misstänkt smitta där de ska jobba när de bokas, det har vi aldrig tidigare gjort (vinterkräksjukan) och det kommer vi inte att göra nu. De får ta del av skyddsåtgärder och information kring boenden när de är på plats. Det är också omöjligt för Bemanningspoolen att hålla koll på alla ställen som har misstänkt smitta eftersom symptomen är så diffusa.

Jämtlands Tidning kontaktade en av de pensionärer som hoppar in som timvikarie ibland för att delge kommunens svar. Pensionären är mycket tydlig med hen önskar information i förväg ifall det finns misstänkt smitta:

– Ja, man blir verkligen ställd när man kommer till avdelningen och får veta av de andra där att det finns misstänkt smitta! Då går det ju inte bara lämna stället, även om man hade velat det för sin egen hälsas skull. Man hade ju satt de övriga i personalen i kläm då.

– Jag tycker inte att det kan vara så svårt att meddela oss i förväg, åtminstone inte när det gäller en sådan allvarlig sak som covid-19. Sådant bör kommuniceras, avslutar pensionären.

LOTTE MJÖBERG

Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)