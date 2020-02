Striden om Långforsen över

Jämtkraft väljer att avveckla kraftverket

ÖSTERSUND (JT) Striden om Långforsen är över. Jämtkraft gav i veckan besked om att vattenkraftverket ska avvecklas.

– Det är ett allvarligt och svårt beslut, säger Kerstin Arnemo, Jämtkrafts styrelseordförande.

Långforsen är den enskilt största stridsfrågan som har legat på Jämtkrafts bord. Vattenkraftverket, som ligger i Långan i Krokoms kommun, togs i drift 1918 och försörjde inledningsvis de närliggande byarna med el.

Från 90-talet och framåt har Långforsens varit i kraftigt behov av renovering. Det var också under den här perioden som konflikten med närliggande byar tog rejäl fart.

År 2017 gav Högsta domstolen Jämtkraft rätt att bygga om dammen, men planerna kommer nu inte att förverkligas.

– Det här är en fråga som har påverkat Jämtland under lång tid. Vi har haft strategin att renovera kraftstationen. Vi har prövat på olika sätt. Men under styrelsemötet igår (10 februari) så fattade vi beslut om att avveckla, berättade Kerstin Arnemo under tisdagens presskonferens.

Orsaken till beslutet är den konflikt som råder om kraftstationen.

– Även om vi har ett beslut som gör att vi kan renovera så kommer vi inte vidare. Det är polariserat runt Långforsen. Det handlar inte om den småskaliga vattenkraftens miljö- och samhällsnytta. Beslutet handlar om att komma ur ett låst läge.

Kerstin Arnemo tvekade på frågan om styrelsen var enig i sitt beslut.

– Det är självklart en process även i styrelsen när man pratar om en sån här fråga som har pågått så länge. Men nu har styrelsen fattat beslut och det är ungefär så mycket jag kommer att kommentera.

För att kunna avveckla Långforsen krävs tillstånd från mark- och miljödomstolen och det är den processen som nu kommer att inledas.

– Om de som bor och verkar i byn vill ha dialog med oss om nästa steg så deltar vi gärna. Det här kommer att ta tid, vilket vi har respekt för, sa Kerstin Arnemo.

Jämtkrafts vd Erik Brandsma kommenterade beslutet så här:

– Oavsett vilket beslut som styrelsen skulle ha fattat så finns det de som blir besvikna eller missnöjda. Vårt fokus framåt är att visa att vattenkraft är ryggraden i det svenska energisystemet och att vattenkraften kan gå hand i hand med såväl höga naturvärden som samhällsutveckling i stort.

SIMON GUNNHOLT

