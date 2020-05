Kris för idrottsföreningarna i länet

Man tappar väldigt mycket pengar

ÖSTERSUND (JT) Länets idrottsföreningar blöder stora summor pengar just nu. Det visar en enkät som RF (Riksidrottsförbundet) har gjort.

– Det är bara 62 föreningar i länet som har svarat, vilket ger en svarsfrekvens på 16 procent. Ändå har man tappat så mycket som 19 miljoner kronor, säger Niclas Bromark, tillförordnad distriktsidrottschef i länet.

Jämtlands Tidning har tidigare berättat att arrangörsföreningarna av Storsjöcupen (Ope IF, IFK Östersund och Frösö IF) kommer att förlora i runda slängar en miljon vardera på att cupen ställs in.

Men det är också många mindre idrottsföreningar som går på knäna i coronatider.

Bilbingo, danser, cuper, valborgsfirande… många föreningar i länet lever på sina egna arrangemang, och står nu utan inkomster.

RF-enkäten, som presenterades under tisdagen, gäller förluster för 12 mars till sista juni. Bara 62 av länets föreningar från 28 idrotter har svarat. Trots det har man tillsammans tappat 19 miljoner kronor i intäkter.

– Att det är en så hög summa trots den låga svarsfrekvensen säger rätt mycket. Idrottsföreningarna i länet förlorar mycket pengar just nu, säger Niclas Bromark.

Den 20 mars i år gav regeringen beskedet att 500 miljarder ska fördelas till landets idrottsföreningar, som kompensation i coronatider.

I morgon fredag är det sista datum att ansöka. På tisdagen hade bara 24 föreningar i länet sökt, men Niclas Bromark räknar med att den siffran höjs rejält sista dagarna.

– Det är ingen skräll, många väntar in i sista sekund. Men jag är också lite orolig för att de mindre idrottsföreningarna drar sig för att söka. Man kanske tycker att summor som 20 000 kronor inte ens är värt att söka kompensation för, att det inte kommer gå igenom.

– Men jag vill jag verkligen uppmana alla föreningar som har en bingo eller något annat arrangemang – sök. Vi är vana att hantera sådana här ansökningar.

Totalt sett har Sveriges idrottsföreningar tappat över en miljard kronor till följd av pandemin.

– Det statliga stödet är på 500 miljoner kronor, så det kommer inte att bli en fullvärdig kompensation. Men det handlar inte heller om det. Det handlar om att få föreningarna att överleva, säger Niclas Bromark.

SIMON GUNNHOLT

Denna och många fler artiklar kan du läsa i senaste e-tidningen! (Obs, kräver inlogg)