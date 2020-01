Frisörsalong öppnar i Ansjö

När Anette flyttade in fick Ansjö en egen frisör

ANSJÖ (JT) Anette Arvidsson och hennes sambo flyttade från Östersund till Ansjö. Då fick också den lilla byn utanför Kälarne en egen frisör.

– Det känns som att jag har varit efterlängtad, säger Anette Arvidsson.

Anette Arvidsson är relativt nyinflyttad i Jämtland. Tidigare har hon bott söderut, bland annat i Göteborg, Halmstad och Helsingborg. När hennes sambo fick jobb i Kälarne köpte paret en gård i Ansjö och flyttade dit.

– Den här gården var jättefin. Det fanns en liten stuga på gården och med den tänkte jag att den skulle man kunna ha som en klippstuga, säger Anette Arvidsson.

Hon har jobbat som frisör i många år och i slutet på december öppnade hon sin egen salong på gården i Ansjö. Redan första helgen hade hon kunder och sedan dess har det rullat på.

– Jag har fått jättefin respons från kunder som har kommit hit, de har tyckt att det har varit så bra. En del har fått köra till Östersund för att klippa sig, i Hammarstrand är det lång väntetid. Kunderna springer inte förbi på gatan och tittar in, man behöver nog vara lite extra på för att de ska hitta in. Men så är det nog också så i en liten by att det sprider sig. Om jag hade satt upp en liten salong i en stad hade kanske ingen brytt sig nämnvärt. Jag har ganska stort upptagningsområde, inte bara från Kälarne, säger Anette Arvidsson.

Som frisör uppskattar hon möten med människor allra mest.

– Det är så intressant att man hela tiden träffar folk. Särskilt om man bor och jobbar ute på landet. Det är viktigt att ha människor omkring sig som tillför energi, infallsvinklar och utbyte som man har mellan människor. Det har varit en bra början. Jag är realist och vet att kunderna inte står i kö. Jag är nöjd än så länge.

JONAS SOLBERGER

