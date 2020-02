Antalet sålda villor minskar

Desto bättre går det för bostadsrätter

LÄNET (JT) Det har varit en negativ utveckling på bostadsmarknaden för villor i länet under de senaste månaderna. En kraftig nedgång av antalet sålda villor har kommit tillsammans med en negativ prisutveckling. Desto bättre har det gått för bostadsrätterna.

Mellan november och januari såldes 112 villor i Jämtlands län. Det är relativt få sett både till aktiviteten på bostadsmarknaden i länet under de senaste tolv månaderna och snittet för hur det brukar se ut under samma period. Totalt rör det sig om 48 villor under försäljningssnittet för året och 14 färre än exempelvis förra året, visar nya siffror från Svensk mäklarstatistik.

De sålda villorna i Jämtlands län hade ett genomsnittligt pris på 1,8 miljoner kronor och det visar även på en kännbar prisnedgång i länet. Medelpriset på försäljningarna av villor i länet var fem procent lägre än för tre månader sedan. Även i hela Sverige sjunker villapriserna. I hela riket noterades en prisnedgång på en procent.

I hela Sverige såldes 10 101 villor för i snitt 3,2 miljoner kronor.

Samtidigt visar statistiken att priserna på bostadsrätter har gått upp i länet. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med elva procent medan det i landet som helhet däremot ligger stilla.

Sammanlagt såldes 367 bostadsrätter i Jämtlands län mellan november och januari till ett genomsnittligt pris på 2,1 miljoner kronor. I fjol gjordes 290 affärer vid den här tiden på året.

Största ökningen av försäljningar gjordes i Härjedalen där man nästan dubblade antalet sålda bostadsrätter jämfört med samma tid förra året. I år såldes 50 bostadsrätter mellan november och januari mot 27 förra året.

I Åre sjunker priserna med en procent medan det i Östersund stiger med nio procent. Det positiva i Åre är dock att antalet sålda bostadsrätter ökat från 125 samma tid i fjol till 148 i år. Däremot har antalet sålda villor minskat från 27 till 13 i år.

Prisuppgången med nio procent på bostadsrätter i Östersund är den största på fyra år medan prisutvecklingen på villor är något blygsammare, även om den också ökat. I snitt såldes villorna i Östersund två procent dyrare än under perioden augusti till oktober, vilket går emot snittet i länet där det alltså har sjunkit med fem procent.

När det gäller fritidshus har utvecklingen i riket varit positiv och medelpriset dom senaste året har gått upp med sex procent. I länet har dock utvecklingen varit något sämre. Här har priserna sjunkit med två procent. Sammanlagt såldes 54 fritidshus i Jämtlands län mellan november 2019 och januari till ett genomsnittligt pris på 2,0 miljoner kronor. I fjol gjordes 58 affärer vid den här tiden på året. Snittpriset på fritidshus i länet är dock något högre än i riket, där det ligger på 1,8 miljoner kronor.

I Ragunda såldes det inte en enda villa eller bostadsrätt under november till januari, bara ett fritidshus. I Östersund har det sålts flest villor och bostadsrätter under perioden, totalt 45 stycken villor och 161 bostadsrätter, medan det sålts flest fritidshus i Härjedalen, sammanlagt 30 stycken.

CAJ KÄLLMALM

