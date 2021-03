Holiday Club bygger nytt hotell i Åre

50 extra rum planeras. Det blir också satsningar framöver på gäster från Finland. Den nya hotellbyggnaden är tänkt att vara på 1 800 kvadratmeter och den ska komplettera det nuvarande hotellet med ytterligare runt 50 dubbelrum. Idag har hotellet 250 rum, så det blir 300 rum totalt.

En cirka 20 meter lång gångbro över Mörviksån ska förbinda tillskottet med huvudbyggnaden. Dessutom ska byggnaden innehålla parkeringsmöjlighet i bottenplan samt ett parkeringsdäck, eftersom den är tänkt att byggas där det idag är en stor parkeringsplats.

Hela planområdet omfattas av strandskydd, vilket dock är hävt. Detaljplanen är ute på samråd under våren.

Finska Holiday Club Resort blev från och med 1 oktober 2020 ensam ägare till Holiday Club i Åre. Jussi Valtola tog över som VD. Han berättar lite mer om nybyggnadsplanerna:



– Vi hoppas att byggarbetet ska kunna starta under år 2022. Parkeringen måste förstås organiseras på ett nytt sätt och det är under planering.



Finns det marknad för 50 rum till?



–Nybyggnaden är bra speciellt för familjer, så därför ska det bli lägenhetsnivå på rummen.



Sedan några år tillbaka satsar Holiday Club Åre mer mot aktiva familjer och konferenser. Men konferensmarknaden tog paus som en direkt följd av pandemin. Vinterns nyhet för Holiday Club Åre blev därför padel. Schibsted Arena rymmer nu två dubbelbanor och en singelbana för padel.



–De har varit mycket populära, förklarar Jussi Valtola och fortsätter:



–Vi är säkra på att marknaden kommer att öka när tiderna är normala igen. Vi kommer att ha fler gäster från exempelvis Finland.