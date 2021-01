Dyrt gasa på is i Kall

Aktiviteten har vuxit varje år sedan starten för åtta år sen.

Below Zero Ice Driving, är ett brittiskt företag som under ett antal år har arrangerat resor till Åre för turister med aktiviteten att få köra Porsche 911 på is i Kall. Attraktionen har vuxit varje år sedan starten för åtta år sedan och lockar främst män i åldern 30 till 50 år som vill visa sin skicklighet bakom ratten på is.

– I år blir det på ett annat sätt av omständigheterna i världen. Vanligtvis har vi åtta bilar men nu måste grupperna var mindre så vi kör med fyra bilar per gång och räknar med betydligt färre kördagar, säger Linnéa Sandell, Flatout Sweden som är koordinator i Sverige. Nästa grupp anländer till Åre och Kall i slutet av januari.

– Det är mestadels utländska turister som engelsmän och amerikanare, säger Linnéa Sandell. För en dag, en Porsche med lunch är kostnaden 40 000 kronor, så det krävs en del för att klara av att hänga med.

– Det är Below Zero Ice Driving som tar hit kunderna och svarar för hela konceptet, vi genomför eventen med lunch på plats. Vi håller till på Kvarnsjön som har säkra isar, berättar Linnéa Sandell. Konceptet uppskattas så mycket att det nu också gått på export och Flatout Sweden har börjat köra det på isar i USA.

– Intresset har vuxit år från år. Det är bara den här säsongen som vi ser en minskning. I fjol körde vi 60 dagar på is med Porsche, i år blir det 20 dagar. Coronan gör att det är svårare för internationella gäster att resa, säger Linneá Sandell.

Det hela började för flera år sedan på hotellet Kall Auto Lodge, som var testcenter för olika bilmodeller och som initierade bilkörning på is. Hotellet har genom åren fått nya ägare och verksamheten ändrats. Idag ligger samarbetet med Porsche och iskörning med att hotellet gör lunch för gästerna som kör bil på Kvarnsjön.