Dundersuccé för årets Byakamp

Under sju tisdagar i februari och mars har Byakampen arrangerats av Offerdals skidklubb i samarbete med Anvågens SK, Landöns IF samt byalagen i Bångåsbygden, Kaxås, Olden, Tulleråsen och Änge. Det har i många år varit ett populärt evenemang som lockat deltagare att åka skidor, spark eller ta en promenad. Det är en intern kamp mellan byarna i Offerdal där varje deltagare samlar poäng till sitt område.

På grund av myndigheternas restriktioner mot sammankomster så har det i år varit omöjligt att arrangera Byakampen på de sätt som gjorts tidigare. Arrangörerna funderade på om man skulle ställa in eller ställa om. Man valde det senare och det visade sig vara ett rätt beslut.



– Det går bara att summera med ett ord: dundersuccé, säger Bertil Larsson som är engagerad i Offerdals SK.



Deltagarantalet har ökat från ifjol då det var 175 personer i snitt per deltävling, till hela 314 personer i år. Nytt för i år på grund av pandemin har varit att man inte behövt åka till den arrangerande byn och åka skidor utan att man har kunnat motionera där man bor och sedan rapporterat in sitt deltagande under hela dagen och inte bara kvällstid som det var tidigare.



– Många äldre tycker att det är bra att vara ute och sporta på dagtid och ta en promenad på coronasäkert avstånd, berättar Bertil.



Under årets Byakamp har det gjorts 2 201 starter vi de sju deltävlingarna, nästa 1 000 fler än i fjol då då det var 1 228 starter. 427 unika personer har deltagit och det är nästan var fjärde person i Offerdal. Det är ett motionsevenemang för hela familjen. Tillhör man de yngre deltagarna och har varit med i minst fyra deltävlingar får man ett diplom och en fin pokal.



– Det som är roligt med Byakampen är att man får komma ut och träffa andra i skidspåret. Även om det blev lite speciellt i år när det inte blev åkning på andra platser än hemma, säger Tyra Haglund, 8 år från Landön.

Årets vinnare av Byakampen med stor marginal blev Landön, som även innefattar byarna Bredbyn, Västbyn, Långan och Kittelberget.



– En anledning att ut och röra på sig och peppa grannar och vänner att hänga på. Lättare att motivera när vi alla ska samla poäng för området. Kul med vinst. Fast ännu roligare om flera är på toppen så det blir lite kamp. Det som är bra med vårt område i år är att vi fått med nya som sällan eller aldrig varit med. Byakampen är bra för alla kan vara med. En kul grej helt enkelt. I år har det ju varit ett sätt för oss att träffa på någon granne coronasäkert. Viktigt att få med barnen på uteaktiviteter bara på kul och inte nått presentationskrav, säger en glad Sigrid Björnsson från Västbyn.