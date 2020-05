Snön ligger vit på biltaket

Var är våren?

Minusgrader varje natt och snö som ligger kvar på bilen. Fick skrapa rutan en morgon.

I Månsåsen har inte ens tussilagon vågat visa sig.

Och några spår av påskliljorna som i alla fall brukar dyka upp vid den här tiden finns inte.

Däremot trampar det runt ett antal björnar i byn och numera håller jag koll på omgivningen när jag hämtar ved.

Även katterna som kommer och äter hos mig på kvällarna har anledning att ha ögon i nacken.

En räv verkar ha specialiserat sig på kattdiet och dyker upp flera gånger i veckan och jagar dom.

Hitintills utan någon större framgång.

Kallt och blåsigt är det i alla fall. Och med rätta undrar väl alla var är våren!

Långtidsprognoserna ger inte heller mycket hopp. Allt pekar på ytterligare två iskalla veckor med enstaka plusgrader och minusgrader på nätterna.

Något som bland annat hotar hela säsongen för länets biodlare.

Vid den här tiden ska bina vara ute och dra in pollen och nektar från bland annat sälg och tussilago. Detta för att drottningen nu kommit igång med äggläggning och de snart nykläckta larverna behöver mat.

Nu är det så kallt att bina inte kan lämna kuporna samtidigt som vinterfodret håller på att ta slut. Risken är överhängande för att bina svälter ihjäl!

Och det drabbar oss alla både genom att många får bär och grödor sämre pollinerade samt att vi inte heller får någon honung!

I lördags såg jag SVT:s mest utskällda program på länge. Något som inte är svårt att förstå.

Alla länders bidrag till Eurovision Song Contest avverkades på cirka 2 minuter var och med inklippta kommentarer från olika personer. Oerhört irriterande och illa genomtänkt.

Trist att det inte blev någon tävling i år.

Många bidrag var ovanligt bra och det hade blivit ett tufft jobb att utse en vinnare.

Ryssland överraskade med ett bidrag som för ovanlighets skull inte var pretentiöst och överarbetet.

Vem minns inte Dima Bilan med Never Let You Go, 2006 där en vit flygel plötsligt sprutade ur sig balettdansöser?

Eller Rysslands vinnande bidrag 2008, Believe, där samma ryska superstjärna ackompanjerades på scenen av en vildsint violinist och en världsmästare i konståkning som åkte runt på en plastbit!

I år är landets bidrag som aldrig kom till Rotterdam, gruppen Little Big med låten Uno.

Och det kan jag säga förutom att någon haft humor så sätter sig faktiskt låten på hjärnan.

Gå till Youtube och skaffa er en egen uppfattning.

Jag tror faktiskt att de hade haft segervittring i finalen!

RALPH RENTZSCH

