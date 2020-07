Det kan man tro men så är det ej

Håll avstånd. Nja, de varningarna verkar mer eller mindre försvunnit bort ur människors huvuden.

Ute i samhället ser jag hur trängseln ökar allt mer både på affärer och restauranger.

På besök i Lillänge noterade jag trängsel, trängsel och ännu mer trängsel.

Smittspridningen är inte över och håller vi oss inte till råden riskerar vi inte bara vår hälsa utan att eländet håller på och håller på och håller på.

Det skulle vara skönt om det som rubriken antyder Gone with the Wind.

Men sköter vi det inte bra är väl risken snarast det blir en Never ending story!

Och så vill vi knappast ha det?

Besökte i helgen Sveriges största motormuseum i Härnösand.

Väl värt besöka och stort nog att kunna undvika trängsel.

Svårare däremot på Hemsö Fästningsmuseum på Hemsö norr om Härnösand.

Svårt undvika trängsel när man trycker ned en grupp på 24 personer i ganska trånga tunnlar och rum.

Dock ett spännande besöksmål och ett minnesmärke över kalla kriget.

Vi är mitt i semestertider och det märks.

Trots detta verkar samhället långsamt återgå till det normala, trots pandemin.

Det är naturligtvis bra.

Samtidigt är det upp till var och en av oss att se till att skydda oss själva och varandra.

Glöm inte det!

En del av er har säkert noterat att vi på Jämtlands Tidning driver en kampanj med TV reklam för att få fler prenumeranter.

Det är nämligen väldigt många som fortfarande blandar ihop oss med Jämtlands Gratistidning som kommer ut en gång i månaden.

Vi kommer lägga en hel del krut på att få alla länsbor att inse att det finns en prenumererad nyhetstidning, Jämtlands Tidning som kommer ut två gånger i veckan. Länets enda lokala tidning med bara lokala nyheter och reportage.

Ni prenumeranter berätta gärna för era vänner om tidningen.

Är ni missnöjda med något hör av er till mig!

RALPH RENTZSCH

