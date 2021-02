Älg dog utanför köksfönstret i Råndalen

— Lite konstigt är det nog att myndigheterna inte verkar vara intresserade, säger Alf Halvarsson som upptäckte den unga och runt 250 kilo tunga älgtjuren.



Det var för en vecka sedan han upptäckte älgen. Troligen hade den då legat ett eller två dygn och den hade somnat in utanför ett fönster. Det fanns inget som tydde på några yttre skador och den såg inte ut att vara sjuk. Alf kontaktade polisen som kort konstaterade att det var markägarens ansvar att ta hand om älgen och det vore bästa att frakta iväg kroppen till de djupa skogarna.



— Jag kan väl tycka att någon borde vara intresserad att kolla upp den, säger Alf.



Det är Statens veterinärmedicinska anstalt som normalt kontrollerar djurkroppar. Är det statens vilt blir det oftast kontroll direkt. När det gäller älg så är det inget krav på att prover ska tas.



— Nej, det är inte obligatoriskt. Visserligen uppskattar vi om rapporter om döda älgar kommer in men ibland kan det rent praktiskt vara lite svårt att hantera, säger biträdande statsveterinär Erik Ågren vid SVA.



Han betonar att det är mark- eller fastighetsägaren ansvar att ta reda på kroppen, vilket även betyder att älgen i det är fallet tillfaller markägare.



— Är man fundersam på eventuella skador eller sjukdomar kan man kontakta oss. Provtagning kan sedan ske på olika sätt. Men det är bra om vi blir kontaktade.



Hur länge älgen i Råndalen legat och plågats innan den somnade in är oklart. Enligt spåren hade den vankat fram och tillbaka vid husknuten för att sedan somna in nedanför köksfönstret. Märken av klövarna fanns uppigenom husväggen.



— Hoppas att den inte plågats allt för länge, säger Alf Halvarsson.

Det blev Gunnar Myhr och Hede skoterklubb som avslutade älgdramat i Råndalen. Gunnar sladdar skoterleder i området och när han kom med sin pistmaskin följde älgen med ut till skogen.

— Konstig älgjakt, mycket ska man vara med om, sa Gunnar.